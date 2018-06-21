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Минтруд поможет госслужащим при переводе в другие регионы

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Госслужащим предложат повышение и дополнительное образование при переводе в другие регионы. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

Документ совершенствует механизм ротации работников на госслужбе. Согласно законопроекту, на новом месте госслужащим обеспечат профессиональный рост, а их супругам — получение дополнительного профессионального образования.

Помимо этого, работодатель должен будет предупреждать о переводе не менее чем за полгода до окончания срока действия служебного контракта и указывать при этом предлагаемую должность и условия нового договора. Сейчас этот срок составляет три месяца.

Законопроект также уточняет и расширяет перечень уважительных причин, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион. Действующий закон предусматривает всего две причины: наличие заболеваний с противопоказаниями к переезду и невозможность проживания в новом месте членов семьи.

Подробнее об условиях перевода по госслужбе в другие регионы читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Госслужащим предложат повышение при переводе в другие регионы

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