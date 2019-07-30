Бориса Джонсона встретили в Шотландии недовольными криками

Шум, недовольные крики и свист. Так встретили Бориса Джонсона в Эдинбурге. Премьер Великобритании встретился с главой Шотландии Николой Стерджен. В страну Джонсон приехал договариваться по Brexit.

После переговоров новый глава правительства покинул здание через заднюю дверь и отправился на военно-морскую базу. Выступая перед моряками, он исключил возможность выхода Шотландии из Соединенного Королевства. У Джонсона также запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию.