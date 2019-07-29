Экс-замглавы ФСИН Коршунову назначили семь лет колонии за коррупцию

Бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова признали виновным по одному из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Гагаринский суд Москвы 29 июля приговорил его к семи годам колонии.

Также Коршунову назначен штраф в размере 900 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Другому фигуранту дела — экс-главе ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталию Морусову назначили 5,5 года колонии и оштрафовали на 500 тыс. рублей.

По данным следствия, гендиректор компании «Даце Групп» Смбат Арутюнян и Коршунов в 2015 году сговорились украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ФГУП Морусова, но злоумышленники решили передать изготовление заключенным и сотрудникам компании Арутюняна, причем из более дешевых материалов. В дальнейшем региональные управления ФСИН заключили госконтракты с ФГУП на общую сумму более 263 млн рублей.

Коршунова задержали в сентябре 2017 года. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов для учреждений ФСИН по госконтрактам, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Предполагается, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Коршунов обеспечил заключение договора между ФГУП «СУ-23» и подконтрольной ему фирмой «Юнистрой» на строительство изолятора, зная, что у компании недостаточно средств для реализации объекта. Тем не менее 82 млн рублей из бюджета были перечислены на счета организации.

В декабре 2016 года ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а строительство СИЗО так и не было завершено. Потребовалось выбрать нового исполнителя работ. Коршунов обеспечил заключение допсоглашений с «Юнистроем», на счет фирмы было еще перечислено не менее 111 млн рублей. Компания так и не выполнила свои обязательства, а бюджету был нанесен ущерб на сумму не менее 193 млн рублей.