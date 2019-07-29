«Сухой» начал производство заказанных Минобороны Су-57

Компания «Сухой» начала производство заказанных Министерством обороны России истребителей Су-57. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

«Компания «Сухой» приступила к выполнению контрактных обязательств. В результате исполнения контракта Минобороны России получат самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения», — сказал собеседник информагентства. Он также уточнил, что первый истребитель будет передан заказчику до конца 2019 года.

Ранее 29 июля стало известно, что Су-57 запущен в серийное производство. С российским военным ведомством заключен контракт на поставку 76 таких самолетов.

Истребитель Су-57 может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.