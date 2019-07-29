Названы возможные создатели «Венома 2»
На роль режиссера сиквела фантастического боевика «Веном» компания Sony Pictures рассматривает сразу нескольких претендентов. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, режиссерское кресло может достаться звезде фильма Marvel «Черная Пантера» и режиссеру «Маугли» Энди Серкису, режиссеру «Бамблби» Трэвису Найду или режиссеру «Восстания планеты обезьян» Руперту Уайатту, пишет «Газета.ру».
По данным REGNUM, режиссер первой части боевика Рубен Флейшир занят в процессе постпроизводства фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2», потому не примет участия в создании сиквела «Венома».
Релиз «Венома 2» намечен на 2 октября 2020 года. Главную роль в фильме снова сыграет Том Харди.