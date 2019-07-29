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Названы возможные создатели «Венома 2»

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Фото: WDSSPR
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На роль режиссера сиквела фантастического боевика «Веном» компания Sony Pictures рассматривает сразу нескольких претендентов. Об этом пишет Deadline.

По данным издания, режиссерское кресло может достаться звезде фильма Marvel «Черная Пантера» и режиссеру «Маугли» Энди Серкису, режиссеру «Бамблби» Трэвису Найду или режиссеру «Восстания планеты обезьян» Руперту Уайатту, пишет «Газета.ру».

По данным REGNUM, режиссер первой части боевика Рубен Флейшир занят в процессе постпроизводства фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2», потому не примет участия в создании сиквела «Венома».

Релиз «Венома 2» намечен на 2 октября 2020 года. Главную роль в фильме снова сыграет Том Харди.

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