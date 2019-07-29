Все ветераны ВОВ в Липецкой области будут обеспечены жильем

В 2019 году всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые состоят в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечат новым жильем. На эти цели регион получит дополнительное финансирование.

По данным управления социальной защиты Липецкой области, за 11 лет жилье получили более 2,4 тыс. ветеранов. В 2019 году планируется обеспечить квартирами всех ветеранов, состоящих в очереди. На эти цели выделено 27,5 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает GOROD48.

Размер выплаты ветеранам и приравненным к ним лицам на приобретение и строительство жилья с 1 июля был увеличен до 1,27 млн рублей. С начала года 18 ветеранов уже улучшили условия жизни.