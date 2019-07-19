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Мемориал участникам ВОВ отреставрируют в Альметьевске

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В городе Альметьевск (Республика Татарстан) планируют отреставрировать мемориал участникам Великой Отечественной войны, который находится в парке им. 60-летия нефти Татарстана.

Как сообщает пресс-служба главы Альметьевского района, реставрация пройдет в рамках подготовки к празднованию 75-летию Великой Победы. Соответственно, работы планируют завершить в 2020 году, пишет ИА «Татар-информ».

Мемориальный комплекс был воздвигнут в Альметьевске в 1975 году к 30-летию Победы. В рамках реставрации на гранитных плитах планируют разместить имена и фамилии всех участников войны Альметьевского района.

Местных жителей просят принять участие в увековечивании подвига героев и помочь с составлением списка.

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