В минувшее воскресенье в пунктах базирования российского ВМФ прошел комплекс Военно-морских парадов. Самый главный из них состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В таком широком формате комплекс торжественных мероприятий проходит уже в третий раз.

Особенностью прошедших в этом году морских парадов стало то, то на них были представлены новейшие боевые единицы ВМФ в серийном формате. Ранее новинки состава присутствовали на таких мероприятиях в виде головных кораблей. На сей раз, к примеру, в Санкт-Петербурге были два фрегата первого ранга проекта 22350 — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». При этом «Горшков» только завершил свой кругосветный поход, в ходе которого он прошел более 35 тыс. морских миль без поломок. Его младший брат «Адмирал Касатонов» заканчивает свои испытания и до конца года войдет в состав Северного Флота. Таким образом, там будет уже 12 кораблей первого ранга, два из которых — новейшие. Следующий фрегат серии — «Адмирал Головко» — будет спущен на воду в этом году.

Целое созвездие серийных корветов семейства 2038х наблюдалось и в Санкт Петербурге, и во Владивостоке. Если в Питере новинкой был «Гремящий» проекта 20385, то во Владивостоке стояли уже два корабля этого проекта постройки Амурского судостроительного завода — корветы «Совершенный» и «Громкий». «Гремящий» — уже седьмой корпус семейства корветов 2038х. Осенью он уйдёт на Тихий Океан, и в составе ТОФ будет уже три новейших корабля. В последний раз Тихоокеанский флот получал крупные надводные боевые корабли более 25 лет тому назад.

В параде в Санкт-Петербурге участвовали и первые и серийные тральщики проекта 12700 «Александр Обухов» и «Иван Антонов», а также малые ракетные корабли проекта 22800 «Мытищи» и «Советск». В Кронштадте и в Севастополе были патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв». Также в Петербурге продемонстрировали и первую серийную лодку проекта 677 «Кронштадт». Лодки этой серии являются будущим дизельного подплава Российского ВМФ.

Помимо большого количества новой техники обращает на себя внимание нахождение в строю значительного числа кораблей и подводных лодок советской постройки, прошедших за последнее время ремонт и модернизацию. Тихоокеанский флот, безусловно, здесь стоит на первом месте. На рейде Владивостока — три таких боевых единицы. Это корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», переоборудованный под широкий спектр задач управления и получения информации от космических аппаратов. Малый ракетный корабль «Смерч», который в Вилючинске на Камчатке прошел «реинкарнацию» и теперь оснащен современным оружием и радиоэлектроникой. Атомный подводный крейсер проекта 949А «Омск» уже получил два ремонта в Большом Камне.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», участвовавший на параде в Кронштадте, также прошел ремонт. Любопытно, в параде в Севастополе участвовал морской тральщик проекта 12660 «Железняков». Корабль несколько лет стоял на ремонте на заводе СРЗ-13 в Севастополе. Будучи приписанным к базе в Новороссийске, до 2014 года корабль не имел права проходить ремонт на этом заводе. Кстати, в Севастополе и в Санкт Петербурге в парадах участвовали сторожевой корабль «Сметливый» и артиллерийские катера проекта 1204. Возраст этих боевых единиц — около 50 лет. Вот лишь несколько примеров того, с каким вниманием ВМФ относиться к поддержанию в строю кораблей советской постройки.

Всего же, по словам Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, на модернизации сейчас находится порядка 20 боевых кораблей и подводных лодок.

Еще одна важная тенденция, которую показали морские парады — количественный рост корабельного состава ВМФ. В 1990–2000 годах российский флот только сокращался. На смену списанным пяти кораблям приходил только один. Теперь же эта ситуация преодолена. Особенно наглядно это было видно по морским парадам в Севастополе 2014 и 2019 годов. В этом году ЧФ выставил более чем двукратное количество единиц по сравнению с тем, что было пять лет назад. На параде 2014 года продемонстрировали корабли только советской постройки и ни одной подводной лодки, в 2019 году их уже две. Остальные подводные лодки возрожденного подплава Черноморского Флота приняли участие в парадах в Новороссийске и в Тартусе. А в целом корабли новейшей постройки составляют добрую половину участников Севастопольского парада.

Все эти три обозначившиеся на нынешних парадах тенденции позволяют обрисовать облик российского ВМФ на ближайшие годы. Корабельные группы океанской и дальней морских зон будут представлены модернизированными и отремонтированными ракетными крейсерами «Адмирал Нахимов», «Маршал Устинов» и «Варяг». Их сопроводят строящиеся фрегаты типа «Адмирал Горшков», а также модернизируемые по примеру «Маршала Шапошникова» корабли проекта 1155 и корветы семейства 20380х. Крейсер «Москва» будет действовать в Черном и Средиземном морях в сопровождении фрегатов проекта 11356 «Адмирал Эссен».

Операции в водах Индийского Океана и Красного моря — за патрульными кораблями проекта 22160. В Балтийском, Чёрном и Японских морях будут развернуты группировки из 30 малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800. Обеспечивать их действия должны малые модернизированные противолодочные корабли проекта 1124М, модернизированные малые ракетные корабли и вновь построенные тральщики проекта 12700. А непосредственно сами пункты базирования ВМФ будут прикрывать патрульные и противодиверсионные катера, впечатляющее количество которых прошло 28 июля по Неве.

Подводные силы Северного и Тихоокеанского флотов получат по бригаде подводных лодок проекта 677. Другая бригада ТОФ будет оснащена лодками 6363 — головная серии «Петропавловск-Камчатский» уже стоит на достройке у стенки Адмиралтейских верфей на Неве и в Главном военно-морском параде участия не приняла.

Долгое время наш флот критиковали за невнятную и хаотичную программу развития. Однако нынешний парад убедительно показал, что сегодня у России есть ясная и четкая стратегия, которая неуклонно претворяется в жизнь. Однако для ее успешной реализации крайне важно не предпринимать резких маневров по отмене строительства тех или иных единиц и сохранять установленные темпы финансирования. Иными словами, не менять коней на переправе и довести задуманное до конца. Тем более что через два-три года военному руководству страны предстоит определиться в дальнейшем направлении развития флота, главным вопросом которого будет роль авианесущих кораблей. Но эти вопросы предстоит решать уже после 2020 года.

Автор — военный историк

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