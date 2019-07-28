Парад морем: в России отметили День ВМФ

Ежегодное масштабное шествие боевых кораблей проходит в Северной столице и Кронштадте с 2017 года. На фото: начало парада к Дню ВМФ в Кронштадте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По традиции президент России Владимир Путин принимает торжественный парад в Северной столице. Сначала глава государства прибыл в Кронштадт, где поприветствовал экипажи линии боевых кораблей в акватории Финского залива
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Глава государства на катере обошел парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова. На фото: фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Корабль, который входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России, оснащен управляемым ракетным оружием ВМФ РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В нынешнем году в параде приняли участие более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля, подводные лодки и 41 воздушное судно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Также торжественные мероприятия и парады прошли во Владивостоке и Севастополе. На фото: ракетный катер «Чувашия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Малый противолодочный корабль (МПК) 304 «Уренгой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Катер, с палубы которого глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым поздравляли моряков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Дизель-электрическая подлодка нового поколения «Кронштадт»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Противолодочные самолеты Ту-142м3
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Большой десантный корабль проекта 775 (775/II) «Новочеркасск», состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Предназначен для высадки морского десанта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Большой гидрографический катер БГК-2150 «Юрий Белов»
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