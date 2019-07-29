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СМИ назвали причину смерти блогера в петербургском коллекторе

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Фото: vk.com/Павел Road-To Film
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Белорусский блогер по имени Павел, тело которого было найдено в коллекторе в Санкт-Петербурге, погиб из-за нехватки кислорода в шахте. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

При замерах количества кислорода в коллекторе было выявлено отклонение от нормы больше чем в два раза — 8% вместо положенных 20%.

Павел и еще один мужчина, предположительно его проводник, были найдены мертвыми в коллекторе на набережной реки Карповки 27 июля. Как заявляли в Следственном комитете, тела без признаков насильственной смерти принадлежат двум мужчинам 1986 и 1978 годов рождения.

По данным «Газеты.ру», блогер и его дигер спустились в коллектор для съемок ролика, после чего связь с ними пропала. Предполагалось, что они сорвались либо задохнулись.

Павел вел YouTube-канал «Дорога к фильму — Road to film», на который были подписаны 500 тыс. человек. Блогер снимал видео в разных городах страны.

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