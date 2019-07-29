Умерла самая умная собака в мире

В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире. Об этом 29 июля сообщило издание The Independent.

Хозяин собаки Джон Пилли раньше работал психиатром. Он разработал особую методику дрессировки животного и с 2004 года занимался с питомцем каждый день по 4–5 часов.

Для обучения он использовал различные мягкие игрушки, пластиковые предметы и мячики, на которых были написаны определенные слова. Благодаря таким занятиям Чейзер научилась понимать 1022 слова.

По словам дочери Пилли, этот метод дрессировки они назвали «неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных». Она отметила, что собака также могла различать имена собственные и нарицательные.

Чейзер умерла 23 июля в возрасте 15 лет по естественным причинам. В Instagram-аккаунте животного отмечается, что ее хозяин Джон Пилли скончался за год до ее смерти.

25 июля сообщалось, что в Великобритании женщину похоронили на кладбище домашних животных рядом с ее собакой.