Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Ленинградской области

ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области унесло жизни четырех человек, еще двое получили ранения. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил портал «47 news».

Отмечается, что водитель Mitsubishi Pajero Sport проигнорировал знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Водители и пассажиры на передних сиденьях погибли. Еще двое человек, сидевших сзади, пострадали.

ГИБДД ведет расследование инцидента.

22 июля в Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.