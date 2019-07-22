Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.
ДТП произошло в Выборгском районе, в 17 км от Приозерска. Все машины ехали в попутном направлении. Пострадавшие родились в 2012 и 2014 годах, рассказал источник ТАСС.
Дети госпитализированы. Подробности об их состоянии и характере травм не сообщаются.
Ранее 22 июля в Рязанской области автомобиль опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель уходил от столкновения с другой машиной. В аварии пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок.