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Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.

ДТП произошло в Выборгском районе, в 17 км от Приозерска. Все машины ехали в попутном направлении. Пострадавшие родились в 2012 и 2014 годах, рассказал источник ТАСС.

Дети госпитализированы. Подробности об их состоянии и характере травм не сообщаются.

Ранее 22 июля в Рязанской области автомобиль опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель уходил от столкновения с другой машиной. В аварии пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок.

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