Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского

Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его. Ранее глава государства заподозрил Глуховерю в превышении служебных полномочий.

Причиной скандала стало видео, опубликованное в Сети, на котором сотрудники полиции останавливают автомобиль Глуховери из-за нарушения ПДД. Чиновник, возмущенный действиями правоохранителей, в ответ вызвал спецназ КОРД для их задержания.

«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. <…> Сейчас даю показания и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации!» — написал Глуховеря на своей странице в Facebook 28 июля.

По его словам, он был не участником инцидента, а лишь свидетелем, который пытался примерить стороны.

Накануне Зеленский заявил, что после просмотра видео «не имел слов — даже нецензурных». Он потребовал освободить Глуховерю от занимаемой должности и поручил оперативно провести расследование инцидента. Остальным чиновникам, также предпочитающим «стоять над законом», Зеленский порекомендовал «увольняться или бежать».

Позднее Глуховерю от имени украинского лидера позвонили Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. «Зеленскому» чиновник пообещал разобраться, откуда появился ролик, а сложившуюся ситуацию назвал «кознями российской пропаганды».