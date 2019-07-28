Прямой эфир

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Флаги на мачтах: как в России появился День Военно-морского флота
Почему этот праздник считается одним из самых важных для страны

В беседе с RT он отметил, что Медведев совершает поездки «в рамках своих полномочий», а Украина продолжает идти «по пути конфронтации с Россией».

«Мы думали, что новый президент (украинский лидер Владимир Зеленский. — Ред.) подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан», — напомнил депутат.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где прошли торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Однако в украинском МИДе выразили решительный протест визиту делегации РФ на полуостров, пишет «Газета.ру». В ведомстве поездку назвали несогласованной с украинской стороной и недопустимой, а повод для посещения Крыма — циничным.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией страны. Страны Запада также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма
Дана Борисова высказалась по поводу запрета на въезд на Украину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017