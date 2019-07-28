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Шварценеггер и Сталлоне пообещали никогда не стареть

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Фото: instagram.com/Sly Stallone (@officialslystallone)
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Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен записали видео, на котором пообещали «больше не стареть». Ролик разместил Сталлоне на своей странице в Instagram 28 июля.

«Мужчины, которые отказываются стареть. В самом деле, зачем? Нам весело. Стареть — это так некрасиво!» — подписал видео актер.

В ролике Сталлоне пошутил, что даже его ладонь выглядит лучше, чем лицо Шварценеггера, пишет «Газета.ру». На это его коллега по цеху ответил, что он «просто красавец», но не менее хорошо выглядит Лунгрен.

«Посмотрите на этого красавчика. Невозможно устоять, когда так много красивых парней», — сказал Шварценеггер.

Ранее в июне Сильвестра Сталлоне осудили за то, что его команда назначает слишком высокую цену за фотографии с ним.

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