Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу

Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля. Об этом сообщается на сайте столичного мэра в воскресенье.

Больше всего людей — около 570 тыс. человек — пришли на «Бургерфест», организованный в парке Горького. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было попробовать бургеры на любой вкус — с креветками, мраморной говядиной, свиными и куриными котлетами, экзотическими восточными начинками. Для гостей выступали DJ Smash, Artik&Asti, Мот, Maruv и другие артисты.

На ВДНХ состоялся семейный фестиваль. Порядка 130 тыс. человек побывали на открытых тренировках, экскурсиях и мастер-классах. На Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича «Столичный джаз», в павильоне «Книги» показали фильм Бориса Барнета «Аленка», а между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером прошел танцевальный марафон, который продолжается в воскресенье.

Около 150 тыс. человек пришли на праздник в «Лужниках», где прошли турнир по мини-футболу, чемпионат мира по воркауту и соревнования по экстремальному катанию на велосипедах, самокатах и лонгбордах. Для любителей шахмат было установлено 500 столов, за каждым можно было сыграть партию с роботом-гроссмейстером, пишет «Федеральное агентство новостей».

В технополисе «Москва» был организован фестиваль «Киберион-2019», он проводился в российской столице впервые. Более 7,5 тыс. гостей приняли участие в открытых турнирах по компьютерным играм Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat, а также посмотрели косплей-дефиле, увидели советские игровые автоматы и популярные в 1990-е годы приставки Sony и Dendy.