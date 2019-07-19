На ВДНХ в Москве отметят первый Международный день шахмат

Первый Международный день шахмат отпразднуют на ВДНХ в Москве 21 июля. Об этом 19 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Праздник будет приурочен к 80-летнему юбилею ВДНХ. В честь этого события 21 июля шахматный клуб подготовил для гостей выставки бесплатную развлекательную программу. Так, в 12:00 начнется занятие по игре в шахматы для детей и их родителей. Проведет его Роман Акимушкин, обладатель звания Arena Internatiоnal Master Международной шахматной федерации. Он расскажет о тактиках ведения игры, о разновидностях поединков и о способах предугадать стратегию соперника, пишет сайт kp.ru.

Помимо этого, с 14:00 до 15:00 гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию значков в виде объемных шахматных фигур и в занятии по графическому дизайну в 16:00. Как пишет сайт aif.ru, длительность урока составит два часа, и в течение этого времени обучением участников будут заниматься выпускники Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова и члены Союза художников.

В течение всего дня на площадке около клуба будут стоять также большие шахматы, в которые смогут сыграть все желающие.

8 июля сообщалось, что выставка Пикассо пройдет в Москве по случаю 80-летия ВДНХ. Экспозиция откроется 31 июля.