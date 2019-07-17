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Статую Змея Горыныча установят на территории фестиваля фейерверков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пятиметровая статуя Змея Горыныча и другие арт-объекты украсят территорию фестиваля фейерверков в Москве. Об этом 17 июля сообщает сайт мэра и правительстве столицы.

Пятый международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа. По словам режиссера фестиваля Андрея Сычева, пространство на территории мероприятия оформят арт-объектами, среди которых будет пятиметровая инсталляция Змея Горыныча с пиротехническими эффектами, пишет РИАМО.

Сычев отметил, что в этом году главным отличием фестиваля станет глобальное техническое оснащение. Так, будут установлены четыре 30-метровые технологические башни, на которых закрепят множество световых приборов и зарядят пиротехникой.

По информации агентства городских новостей «Москва», звездными гостями мероприятия станут певицы Елка и Юлианна Караулова, певец Дима Билан и группа «Браво».

На 17 июля продано уже порядка 70% билетов на трибуну фестиваля, также в продаже есть билеты в сам парк. В фестивале примут участие команды из Италии, Канады, Испании, Аргентины, Франции, Португалии и России.

16 июля сообщалось, что стала известна программа фестиваля «Русское поле» в Коломенском, который пройдет 20 июля.

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