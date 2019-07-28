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Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку

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Фото: Е1.RU/Максим Воробьёв
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Вдова первого президента России Наина Ельцина установила на берегу Исети, недалеко от Ельцин-центра, именную лавочку с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». По ее словам, скамейка посвящена памяти важного разговора с мужем.

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Ельцина рассказала, что после института они с будущим мужем решили разъехаться по разным городам для проверки чувств и встретились через год в Самаре.

«Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь обнявшись на лавочке. Там и признались в чувствах», — рассказала она каналу ЕТВ.

Ее брак с Борисом Ельциным длился больше 50 лет и был счастливым, сказала вдова первого президента.

«Хочу, чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье» — подчеркнула она.

В августе 2018 года бывшая первая леди России опровергла заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин якобы пытался сбежать в американское посольство во время путча в августе 1991 года. По ее словам, служба безопасности предлагала укрыться в посольстве в случае штурма Белого дома, но ее муж категорически отказался.

Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.

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