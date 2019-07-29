Назван самый «неспящий» город России

Самым «неспящим» городом России по итогам июня стал Екатеринбург. По данным Uber Russia, именно там чаще всего совершались поездки на такси после полуночи. Второе место заняла Москва.

Тройку лидеров замкнула Пермь, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Четвертое место занял Челябинск, пятое — Санкт-Петербург.

Последнее, 16-е место заняла Самара.

По данным исследования, ночью услуги такси чаще оплачиваются наличными, чем банковской картой. Чаевые за поездки после полуночи во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют реже.

В июне было опубликовано исследование, посвященное оценке работы таксистов. Выяснилось, что около 30% россиян ставят оценку водителю после каждой поездки и примерно столько же не делают этого никогда.