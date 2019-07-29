Прямой эфир

Назван самый «неспящий» город России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым «неспящим» городом России по итогам июня стал Екатеринбург. По данным Uber Russia, именно там чаще всего совершались поездки на такси после полуночи. Второе место заняла Москва.

Тройку лидеров замкнула Пермь, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Четвертое место занял Челябинск, пятое — Санкт-Петербург.

Последнее, 16-е место заняла Самара.

По данным исследования, ночью услуги такси чаще оплачиваются наличными, чем банковской картой. Чаевые за поездки после полуночи во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют реже.

В июне было опубликовано исследование, посвященное оценке работы таксистов. Выяснилось, что около 30% россиян ставят оценку водителю после каждой поездки и примерно столько же не делают этого никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве
В Чите торопившаяся домой женщина угнала такси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017