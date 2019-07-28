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Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Радиотелескоп РТ-70, находящийся в Евпатории, могут привлечь к проекту «Миллиметрон», который предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М» в космическое пространство после 2027 года. Об этом 28 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Физического института РАН (ФИАН) Ларису Лихачеву.

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По ее словам, для проекта необходимы около трех станций слежения. Крымский телескоп может послужить в качестве антенны. Лихачева допустила, что такой же телескоп, находящийся в Уссурийске, также могут задействовать в «Миллиметроне».

Она отметила, что в следующем году антенна в Евпатории будет особенно нужна, поскольку ее хотят использовать для работы с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ», выведенной на орбиту в этом июле.

Обсерватория «Спектр-М» была построена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. С ее помощью ученые хотят получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении галактик, а также всех космических тел.

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