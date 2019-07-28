В состоянии «Архстояния»: за что стоит полюбить ленд-арт
Презентации новых работ решили провести на знаковых объектах «Архстояния» — в «Ротонде», «Павильоне шишек», «Ленивом зиккурате», на «Маяке», «Вселенском разуме».
На фото: арт-объект «Вселенский разум».
Площадка «Архстояния» находится в Калужской области между тремя деревнями: Никола-Ленивец, Звизжи и Кольцово.
На фото: арт-объект «Вселенский разум».
Старейший участник, организатор и идейный вдохновитель фестиваля — советский и российский художник, скульптор, живописец и педагог Николай Полисский.
На фото: арт-объект «Ленивый зиккурат».
Архитекторы создают арт-объекты из природных материалов: дерева, снега, сена, лозы — плоты, качели и даже туалеты. Большинство из них интерактивны — зрители могут зайти внутрь, залезть или прокатиться.
На фото: арт-объект «Ротонда».
В этом году территория «Архстояния» впервые расширилась до рекордной величины в 300 га.
На фото: арт-объект «Позолоченный телец».
Благодаря «Архстоянию» с 2006 года в парке «Никола-Ленивец» появился 101 арт-объект. Участниками фестиваля стали более 150 авторов, в том числе Николай Полисский, Франсуа Рош, бюро West 8, Адриан Гейзе.
На фото: арт-объект «Жар-птица».
На данный момент в «Никола-Ленивце» находятся 27 объектов, включая внефестивальные работы Николая Полисского. Часть объектов перенесли на другие территории.
На фото: арт-объект «Позолоченный телец».
В 2019 году фестиваль проводится с 26 по 28 июля. Ключевой экспонат — 27-метровая скульптура «Угруан» от Николая Полисского, которая стала первым цветным объектом в «Никола-Ленивце».
На фото: «Строительство арт-объекта «Угруан».
Вокруг объекта, напоминающего медузу или вьюн, возник творческий городок, где можно наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени.
На фото: «Строительство арт-объекта «Угруан».
Помимо арт-объектов, в дни фестиваля будут представлены премьеры пяти современных опер, созданных в условиях лаборатории.
На фото: арт-объект «Бобур».
«Архстояние» называют территорией для 321 исполнителя, по словам организаторов — это бесконечный художественный процесс, устойчивая эко-система.
Проект работает благодаря многим людям — не только архитекторам, художникам и музыкантам, но и местным жителям. Традиционно «Архстояние» сопровождается лекциями и дискуссиями.
На фото: арт-объект «Ротонда».
Пока Николай Полисский не начал делать свои масштабные арт-объекты на природе, в России не существовало такого понятия как ленд-арт. На Западе это явление возникло в конце 60-х годов XX века.
На фото: арт-объект «Позолоченный телец».