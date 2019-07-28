В состоянии «Архстояния»: за что стоит полюбить ленд-арт

Фестиваль «Архстояние» проводится с 2006 года. Цели мероприятия — развитие ландшафтной архитектуры и искусства, развитие территории и ее уникальности при помощи современных социокультурных, аграрных и художественных практик, а также формирование устойчивой экосистемы, целью которой является создание нового образа жизни. Самые зрелищные кадры — в галерее «Известий».