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В состоянии «Архстояния»: за что стоит полюбить ленд-арт

В парке «Никола-Ленивец» прошел крупнейший в Европе и России фестиваль ландшафтного искусства
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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Фестиваль «Архстояние» проводится с 2006 года. Цели мероприятия — развитие ландшафтной архитектуры и искусства, развитие территории и ее уникальности при помощи современных социокультурных, аграрных и художественных практик, а также формирование устойчивой экосистемы, целью которой является создание нового образа жизни. Самые зрелищные кадры — в галерее «Известий».
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Скорая тропа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Название фестиваля возникло благодаря близости площадки к реке Угре. По словам организаторов, именно здесь в 1480 году происходило знаменитое противостояние между великим князем московским Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом. Эти военные действия стали известны как Стояние на реке Угре.
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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Презентации новых работ решили провести на знаковых объектах «Архстояния» — в «Ротонде», «Павильоне шишек», «Ленивом зиккурате», на «Маяке», «Вселенском разуме».


На фото: арт-объект «Вселенский разум».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Площадка «Архстояния» находится в Калужской области между тремя деревнями: Никола-Ленивец, Звизжи и Кольцово.


На фото: арт-объект «Вселенский разум».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Старейший участник, организатор и идейный вдохновитель фестиваля — советский и российский художник, скульптор, живописец и педагог Николай Полисский.


На фото: арт-объект «Ленивый зиккурат».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Архитекторы создают арт-объекты из природных материалов: дерева, снега, сена, лозы — плоты, качели и даже туалеты. Большинство из них интерактивны — зрители могут зайти внутрь, залезть или прокатиться.


На фото: арт-объект «Ротонда».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В этом году территория «Архстояния» впервые расширилась до рекордной величины в 300 га.


На фото: арт-объект «Позолоченный телец».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Благодаря «Архстоянию» с 2006 года в парке «Никола-Ленивец» появился 101 арт-объект. Участниками фестиваля стали более 150 авторов, в том числе Николай Полисский, Франсуа Рош, бюро West 8, Адриан Гейзе.


На фото: арт-объект «Жар-птица».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На данный момент в «Никола-Ленивце» находятся 27 объектов, включая внефестивальные работы Николая Полисского. Часть объектов перенесли на другие территории.


На фото: арт-объект «Позолоченный телец».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В 2019 году фестиваль проводится с 26 по 28 июля. Ключевой экспонат — 27-метровая скульптура «Угруан» от Николая Полисского, которая стала первым цветным объектом в «Никола-Ленивце».


На фото: «Строительство арт-объекта «Угруан».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вокруг объекта, напоминающего медузу или вьюн, возник творческий городок, где можно наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени.


На фото: «Строительство арт-объекта «Угруан».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Помимо арт-объектов, в дни фестиваля будут представлены премьеры пяти современных опер, созданных в условиях лаборатории.


На фото: арт-объект «Бобур».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Архстояние» называют территорией для 321 исполнителя, по словам организаторов — это бесконечный художественный процесс, устойчивая эко-система.

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Проект работает благодаря многим людям — не только архитекторам, художникам и музыкантам, но и местным жителям. Традиционно «Архстояние» сопровождается лекциями и дискуссиями.


На фото: арт-объект «Ротонда».

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Фестиваль «Архстояние»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пока Николай Полисский не начал делать свои масштабные арт-объекты на природе, в России не существовало такого понятия как ленд-арт. На Западе это явление возникло в конце 60-х годов XX века.


На фото: арт-объект «Позолоченный телец».

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