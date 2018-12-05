Идеальный творец: как сельский почтальон за 33 года создал шедевр

Все началось с того, что Фердинан Шеваль, разнося почту и преодолевая каждый день десятки километров, начал собирать в карман камни необычной формы. В какой-то момент ему перестало хватать карманов, он стал прихватывать с собой корзину, а затем — тележку. Впоследствии он купил небольшой участок земли в Отриве и начал строительство в свободное от работы время