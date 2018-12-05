Идеальный творец: как сельский почтальон за 33 года создал шедевр

Французский почтальон Жозеф Фердинан Шеваль 33 года жизни, начиная с 1879-го, посвятил созданию своего Идеального дворца, который впоследствии был признан культурным достоянием страны
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
Все началось с того, что Фердинан Шеваль, разнося почту и преодолевая каждый день десятки километров, начал собирать в карман камни необычной формы. В какой-то момент ему перестало хватать карманов, он стал прихватывать с собой корзину, а затем — тележку. Впоследствии он купил небольшой участок земли в Отриве и начал строительство в свободное от работы время
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
Идеи сельский почтальон черпал из журналов и открыток, которые доставлял людям
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
В его творении причудливым образом смешивались архитектурные стили разных эпох и культур, от индуистских до христианских
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
В 1912 году строительство было закончено, над входом появилась надпись: «Пусть теперь за работу принимается более упорный»
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
Мари-Жозе Жорж, которая на протяжении нескольких лет была директором дворца, призналась, что он не перестает удивлять ее каждый день, она назвала это строение мифическим
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
В творении Шеваля черпали вдохновение скульпторы Робер Татен и Ники де Сен-Фалль, им восхищались художники Пабло Пикассо и Макс Эрнст, писатель и поэт Андре Бретон
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
В 1969 году министр культуры Франции Андре Мальро объявил о присвоении дворцу официального статуса объекта культурного наследия, он был взят под охрану государства
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
После окончания работ Фердинан Шеваль обратился к французскому правительство с просьбой о том, чтобы его похоронили во дворце, но ему отказали. Тогда он соорудил на местном кладбище усыпальницу из камней для себя и своей жены. Это сооружение впоследствии также было признано культурным достоянием
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Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
Каждый год этот необыкновенный памятник наивной архитектуры посещает более 170 тыс. человек
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