Как за каменной стеной: самые живописные и малоизвестные замки Европы

Айфель — горная гряда, расположенная на западе Германии. В предгорьях этой местности, недалеко от реки Эльц, стоит одноименный замок, как будто сошедший со страниц книги о Средневековье. В отличие от большинства других замков, располагавшихся на этих землях, он никогда не был захвачен или разрушен. Даже несмотря на то, что имеет солидную историю: предположительно, замок был построен еще в XII столетии
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Одна из жемчужин так называемой Швейцарской Ривьеры, протянувшейся вдоль берегов Женевского озера — живописный Шильонский замок. Этот комплекс насчитывает больше 20 строений, возведенных в разное время. Первые упоминания об этом месте относятся к XII веку, а в XIX столетии лорд Байрон развернул здесь действие своей поэмы «Шильонский узник»
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Предъямский замок, который, кажется, был просто высечен в скале, числится среди старейших в Словении — первые упоминания о нем приходятся на XII столетие, а свой современный вид он приобрел в конце XVI века. Теперь это — одна из главных достопримечательностей, тем более, что находится он в 10 км от туристического города Постойна
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В списке самых запоминающихся замков Шотландии, которая вообще-то славится своими видами, одно из первых мест занимает замок Эйлеан Донан. Находится он на острове, который с материком связывает каменный мост, построенный во время реконструкции в начале XX столетия. Считается, что еще в VI-VII веке на этом месте могли жить монахи, сам замок появился к XIV веку. Еще в начале 2000-х за ним официально числился один житель, но по состоянию на 2011 год в замке постоянно никто не проживал
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Фото: Getty Images/Heritage Images
В английском графстве Девон высятся атмосферные руины замка Берри Померой — в XV веке фамильное имение семьи Померой должно было быть самым впечатляющим в округе, однако теперь от большинства зданий остались только стены
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Замок Шенонсо, расположенный в долине Луара — один из самых популярных во Франции. Свой современный вид он приобрел еще в XVI веке, и сегодня по-прежнему остается в частном владении, хотя и открыт для посещения
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Готический замок Корвин — яркий пример архитектуры Трансильвании, территории на юге современной Румынии, тесно связанной с именем графа Дракулы. В своем современном виде замок был построен в XV веке на месте старой крепости. Говорят, что именно в его стенах несколько лет держали Влада Цепеша, румынского правителя, ставшего прообразом легендарного вампира
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В Словакии, над рекой Оравой, стоит национальный памятник архитектуры — замок Оравский град. Он был построен в XIII веке, затем почти полностью сгорел и был восстановлен в XVIII столетии. Именно здесь снималась часть сцен едва ли не первого немого ужастика — «Носферату: Симфония ужаса»
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Фото: Global Look Press/FunkyStock/Paul Williams
Это футуристическое строение — замок Кастель-дель-Монте. Он был построен на юге Италии, недалеко от города Андрия, еще в XIII веке, в форме идеально правильного восьмиугольника
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Фото: Global Look Press/Herbert Kehrer
Ну и наконец — бывшая резиденция династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, нео-готический замок Зигмаринген, расположенный на немецкой земле Баден-Вюртемберг. Первые постройки здесь появились в XI веке, последний раз полностью перестраивали его уже в конце XIX века. Здесь до сих пор можно увидеть впечатляющую коллекцию старинного оружия, а также дорогую мебель, картины и фарфор, которые украшают многочисленные залы
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