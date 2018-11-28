Как за каменной стеной: самые живописные и малоизвестные замки Европы

В списке самых запоминающихся замков Шотландии, которая вообще-то славится своими видами, одно из первых мест занимает замок Эйлеан Донан. Находится он на острове, который с материком связывает каменный мост, построенный во время реконструкции в начале XX столетия. Считается, что еще в VI-VII веке на этом месте могли жить монахи, сам замок появился к XIV веку. Еще в начале 2000-х за ним официально числился один житель, но по состоянию на 2011 год в замке постоянно никто не проживал