Гений с завихрениями

Испанский архитектор, один из пионеров модерна в зодчестве Антонио Гауди родился в каталонском городе Реус 25 июня 1852 года. Он прожил долгую жизнь, трагически погибнув за две недели до своего 74-летия под колесами трамвая в Барселоне. Его гениальные творения продолжают вдохновлять не только архитекторов, но и художников, поэтов и музыкантов. Так, известная рок-группа The Alan PArsons Project посвятила зодчему концептуальный альбом, названный просто Gaudi. В день рождения великого мастера портал iz.ru вспоминает его знаменитые творения.