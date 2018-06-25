Гений с завихрениями

Гауди похоронен в крипте собора Святого Семейства, начатого им в 1883 году. Строительство храма продолжается уже второе столетие
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Фото: Global Look Press/ Therin-Weise
Дом Висенс был построен Гауди в Барселоне в 1883-1885 годах
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Фото: Global Look Press/Pol Viladoms
Заказчиком дома был фабрикант кирпича Мануэль Висенс
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Фото: Global Look Press/Noelia Roman
Потолочная фреска в доме Висенса
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Фото: Global Look Press/Robert Haasmann
Каса-Мила был построен Гауди по заказу текстильного фабриканта в 1906-1910 годах
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
Каса-Мила известен также под неофициальным названием «Каменоломня»
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Фото: Global Look Press/Cindy Miller Hopkins
Фрагмент отделки Каса-Мила
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Фото: Global Look Press/ Hermann Dobler
Вентиляционные шахты на крыше Каса-Мила напоминают причудливые скальные породы
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Фото: Global Look Press/Movementway
Парк Гуэль был задуман как зеленая жилая зона, сочетающая в себе и функционал парка
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
Заказчиком парка был каталонский меценат Эусеби Гуэль
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Фото: Global Look Press/Hermann Dobler
Фасад Каса-Бальо в Барселоне, перестроенного Гауди из старого доходного дома
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Фото: Global Look Press/Hermann Dobler
Владелец здания, фабрикант текстиля Жозеп Бальо-и-Касановас, хотел просто снести его, но Гауди убедил его поступить иначе
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Фото: Global Look Press/ Daniel Schoenen
Каса-Бальо известен также как Дом костей из-за необычной отделки
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Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle
Строительство «живых пирамид» (кастелей) — традиционное развлечение на каталонских праздниках. У храма Святого Семейства есть своя команда кастельеров
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
Строительство храма Святого Семейства ведется исключительно на пожертвования прихожан
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Фото: Global Look Press/Justus de Cuveland
Фонтан Каскада в барселонском парке Цитадели — одна из ранних работ Гауди
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Испанский архитектор, один из пионеров модерна в зодчестве Антонио Гауди родился в каталонском городе Реус 25 июня 1852 года. Он прожил долгую жизнь, трагически погибнув за две недели до своего 74-летия под колесами трамвая в Барселоне. Его гениальные творения продолжают вдохновлять не только архитекторов, но и художников, поэтов и музыкантов. Так, известная рок-группа The Alan PArsons Project посвятила зодчему концептуальный альбом, названный просто Gaudi. В день рождения великого мастера портал iz.ru вспоминает его знаменитые творения.
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