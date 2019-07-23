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Более 200 тысяч человек принимают участие в протестах в Пуэрто-Рико

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Фото: REUTERS/Gabriella N. Baez
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Свыше 200 тыс. человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) с требованием отставки губернатора этого ассоциированного с США островного государства, сообщил 22 июля телеканал CNN.

Скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Телеканал добавляет, что часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.

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