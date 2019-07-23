Более 200 тысяч человек принимают участие в протестах в Пуэрто-Рико

Свыше 200 тыс. человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) с требованием отставки губернатора этого ассоциированного с США островного государства, сообщил 22 июля телеканал CNN.

Скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Телеканал добавляет, что часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.

18 июня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить военное ведомство из-за истории о бытовом насилии, которую расследует ФБР.