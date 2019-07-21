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Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке

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Фото: REUTERS/Jeff Overs/BBC
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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля. Об этом он рассказал в воскресенье, 21 июля, в программе «Шоу Эндрю Марра» на телеканале BBC.

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«Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку… Я намереваюсь подать Терезе Мэй прошение об отставке еще до того, как она поедет в Букингемский дворец для того, чтобы самой подать в отставку в предстоящую среду», — цитирует его ТАСС.

По словам Хаммонда, такое решение он принял в связи с тем, что его взгляды на будущее страны отличаются от взглядов Бориса Джонсона, который, по его предположениям, станет новым премьером. Министр финансов объяснил, что никогда не согласится на выход Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) без сделки.

В начале июля Хаммонд заявил в ходе выступления в палате общин, что выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки обойдется стране в £90 млрд (около $114 млрд). Он также подчеркнул, что любой, кто займет место премьер-министра страны, приведет Великобританию к катастрофе, если допустит Brexit без соглашения.

7 июля Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова покинуть Европейский союз 31 октября со сделкой по Brexit или без нее. Лондон был готов выйти из ЕС еще 29 марта, как это изначально планировалось, подчеркнул Джонсон. По его словам, важно, чтобы партнеры Великобритании осознавали готовность королевства совершить Brexit 31 октября.

Выборный процесс, в котором соперничают Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своем выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях намерен вывести Великобританию из состава ЕС.

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