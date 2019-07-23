Германия пообещала Украине поддержку после выборов в раду

Посол Украины в Германии Андрей Мельник 22 июля в своем Twitter заявил, что правительство ФРГ поприветствовало итоги прошедших выборов в Верховную раду.

По его словам, теперь Берлин надеется, что новое правительство приступит к своим обязанностям и разработает программу реформ.

«Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем», — отметил Мельник.

Ранее 22 июля Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в парламент страны состоявшимися. Лидером по результатам обработки половины голосов оставалась партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского (42,45%). Второе место занимала «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%).

В пятерку также вошли «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%), остальные претенденты не преодолели порог в 5%.