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Светлана Немоляева рассказала о съемках с Сергеем Шнуровым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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82-летняя актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала в интервью «Известиям» о съемках в фильме Стаса Мареева «Этаж», который выйдет на экраны уже в этом году.

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Немоляева исполняет роль дворянки с аристократическими манерами, проживающей в коммунальной квартире. Ее партнерами по съемочной площадке стали Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Семен Стругачев, Сергей Шнуров.

Немоляева рассказала, что несмотря на напряженный график — работу над картиной в Петербурге и спектакли в Театре имени Маяковского в Москве — она снималась с огромной радостью.

При этом артистка рассказала о своем отрицательном отношении к использованию обсценной лексики на сцене, на съемках и в быту.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Снималась я с радостью, в том числе с одиозным Шнуровым»

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