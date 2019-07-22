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20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Об этом говорится в исследовании СРО НАПКА, проведенном для «Известий».

В лидерах антирейтинга — Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными.

Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%).

При этом несколько регионов, вошедших в антирейтинг (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в ренкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

Примечательно, что самые проблемные регионы, список которых в марте объявил премьер Дмитрий Медведев, обзавелись кураторами на уровне федеральных министров. В частности, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину в том числе достались Республика Алтай и Тува.

Также сообщалось, что за куратором будет закреплена ответственность за ходом индивидуальных программ развития субъектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отдать — не взять: 20 регионов вышли в лидеры по просрочке кредитов

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