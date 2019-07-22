В России резко вырос уровень миграции

В январе–апреле 2019 года миграционный прирост населения в России резко вырос и превысил значения 10 предшествующих лет. При этом доля легализованных на рынке труда мигрантов сократилась, говорится в мониторинге Института Гайдара, который есть в распоряжении «Известий».

В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения составил 98 тыс. человек. В тот же период 2018 года этот показатель составлял 57,1 тыс. человек. При этом число выбывших почти не изменилось, то есть прирост обеспечен увеличением числа прибывших.

Больше всего увеличилось число мигрантов из Армении и Украины. Миграционный прирост из Белоруссии и Молдавии, напротив, упал, отметили в Институте Гайдара.

На 1 июня 2019 года в России находились 4,4 млн трудовых мигрантов (людей, указавших в качестве цели въезда работу по найму), на 0,2 млн больше, чем на ту же дату годом ранее. 97% из них — выходцы из стран СНГ. По сравнению с 2018 годом мигрантов из всех трех государств Средней Азии стало больше, граждан Украины и Молдавии — меньше.

При этом на тот же момент на руках у трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных разрешений на работу и патентов (годом ранее — 1,85 млн). Также чуть более 1,1 млн человек (граждане государств, входящих в ЕАЭС) имели право работать без таких документов. Таким образом, около 64% трудовых мигрантов потенциально имели возможность легально трудоустроиться в России. Годом ранее доля таких работников составляла 69%.

Масштабы миграции внутри России при этом упали, сообщают авторы исследования. По сравнению с первыми месяцами 2018 года количество долговременных миграционных перемещений в пределах страны снизилось на 38,3 тыс. человек (3,2%). Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются Московская и Санкт-Петербургская алгомерации, а также Краснодарский край.

В мае Минэкономразвития предложило упростить порядок привлечения в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). В ведомстве считают, что надо снизить уровень зарплат, по которому определяется высокая квалификация. Сейчас размер ежемесячной зарплаты в особых экономических зонах должен составлять не менее 58 тыс. рублей в месяц, для занятых в научной сфере — не менее 83 тыс. рублей, 167 тыс. рублей — для остальных. Это позволит расширить число получателей статуса ВКС. Число разрешений на работу для них не квотируется. Документ выдается на три года с возможностью продления.