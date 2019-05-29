Им дома лучше: в России всего 5% трудовых мигрантов

86% россиян за последние пять лет не меняли своего места жительства. Трудовых мигрантов внутри страны за это время зафиксировано 5%. И почти половина из них переезжали в другой регион не потому, что у них не было работы, а в поиске более высокооплачиваемой. Такие цифры приводит в своем опросе «Левада-центр», с результатами которого ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что государство сегодня стремится к увеличению доли внутренней миграции и привлечению работников в отдельные регионы. На это направлены программы «Дальневосточный гектар», «Земский доктор», «Земский учитель» и различные инфраструктурные проекты.

Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян (86%) за последние пять лет не покидали свой населенный пункт на несколько месяцев. А те, кто уезжал, сказали, что сделали это потому, что хотели получить образование в другом месте (2%) или проживать у себя на даче, а не в многоэтажном доме (2%).

Некоторых на переезд вынуждали семейные обстоятельства. Такие как свадьба (1%), приобретение жилья (1%) и помощь родственникам по хозяйству или в воспитании внуков (1%). Также в числе причин своего проживания вдали от дома опрошенные называли службу в армии (меньше 1%) и получение медпомощи (меньше 1%).

Тех, кто вынужден был переехать для трудоустройства, всего 5%. И большая часть из них (41%) отмечает, что работа у них была, но им хотелось бы получать больше. 25% переехали, потому что не смогли устроиться в своем населенном пункте. А остальные — чтобы повысить качество жизни (13%) или потому что их перевели с прежнего места работы (4%).

55% из числа тех, кто переезжал, делали это в пределах своего региона проживания, 42% уехали в другие субъекты РФ.

По данным Росстата, в 2017 году (последние публичные данные) в России было около 3% внутренних мигрантов. Из них 43% переезжали внутри региона и 46% мигрировали в другие субъекты.

Трудовая миграция во всем мире часто носит вынужденный характер, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

— Если не можешь получить работу в месте проживания или хочешь зарабатывать больше, то вынужден перемещаться. Влияние регионального фактора на величину заработной платы и уровень безработицы в нашей стране велико, — отметила социолог.

Любая миграция, по ее словам, имеет сильные социально-психологические последствия: ситуация, когда отец находится по три месяца на заработках, вдали от жены и детей, не способствует укреплению внутрисемейных связей.

У тех, кто уехал из своего населенного пункта в крупный город или работает вахтовым методом, была меньшая вероятность попасть в выборку данного опроса, так как он проводился у респондентов на дому, отметил директор фонда исследований ИСЭПИ Александр Пожалов.

По его словам, государство сегодня предпринимает усилия по увеличению доли внутренней миграции и привлечению работников в отдельные регионы. На это направлены программы «Дальневосточный гектар», «Земский доктор», «Земский учитель», инфраструктурные проекты по развитию железнодорожного и авиасообщения. В том числе с этими целями «Единая Россия» добивается превращения новой программы развития села в отдельный нацпроект.

— Однако барьером здесь являются трудности с трудоустройством в некоторых регионах, а также отсутствие рынка доступного арендного жилья для мигрирующих россиян и высокая конкуренция со стороны мигрантов из других стран. Кроме того, трудовой миграции внутри региона могли помешать процессы сокращения пригородного железнодорожного и автобусного сообщения, оптимизации социальных учреждений в малых городах, которые шли во многих регионах в последние годы, — напомнил политолог.

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 23 апреля 2019 года на дому у респондентов. Участие в нем приняли 1625 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ.