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Забайкальскую поселковую больницу проверят после стирки бинтов

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Фото: Министерство здравоохранения Забайкальского края/chitazdrav.ru
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Минздрав Забайкальского края начал проверку после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунского на нехватку лекарств и расходных материалов в местной больнице. По их словам, пациенты были вынуждены стирать использованные бинты и повторно их использовать. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

Отмечается, что ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения края Валерия Кожевникова. По его словам, ежемесячные расходы медучреждения составляют свыше 170 тыс. рублей, и запас медикаментов и расходных материалов рассчитан почти на 8 месяцев. Он подчеркнул, что бинтов в больнице на сегодняшний день имеется 184 штуки, поэтому данную информацию будут тщательно проверять.

О нехватке медикаментов в больнице 21 июля рассказали врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову по время его рабочей поездки, сообщает телеканал «360».

Ранее 22 июля сообщалось, что уральскую больницу проверят после смерти мужчины от укуса гадюки.

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