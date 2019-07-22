Более 25% питьевой воды в России оказалось подделкой

Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, — подделка. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время представления годового отчета президенту России Владимиру Путину.

«Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — цитирует Чемезова «РИА Новости».

Глава «Ростеха» считает, что необходимо как можно скорее приступить к маркировке воды.

С 15 июля в России приступили к маркировке молочной продукции. Также прорабатывается вопрос о маркировке алкоголя, сделанного из виноматериалов.

В мае сообщалось, что каждый седьмой источник водоснабжения в России не соответствует санитарным требованиям, а в питьевой воде Приморья обнаружили свинец.