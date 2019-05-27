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Реализацию проекта «Чистая вода» в Брянской области оценили в 1,8 млрд рублей

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В правительстве Брянской области обсудили федеральный проект «Чистая вода», который входит в нацпроект «Экология». Его реализацию оценили в 1,8 млрд рублей.

Был разработан паспорт проекта, призванный обеспечить чистой питьевой водой жителей региона. С 2019 по 2024 годы на реализацию проекта из всех уровней бюджета планируют направить 1,8 млрд рублей. В этом году финансирование составит порядка 60 млн рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU.

На территории региона была проведена инвентаризация объектов водоснабжения. Согласно ему, в системе ЖКХ функционируют 1862 объекта водозабора, пять объектов водоподготовки, 38 водонасосных объектов и почти 7,5 тыс. км водопроводных сетей, насчитывается 1790 источников водоснабжения. На данный момент формируется перечень объектов для включения их в программу повышения качества водоснабжения.

Минстрой РФ совместно с Минприроды и Роспотребнадзором проведет анализ региональных программ до 1 июля. Решение о выделении средств на реализацию будет объявлено после мониторинга.

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