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Более 5,5 млрд рублей направят на нацпроект «Экология» в Воронежской области

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Воронежской области до 2024 года выделят 5,619 млрд рублей на реализацию региональной составляющей национального проекта «Экология». Об этом стало известно в рамках встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым в Воронеже.

В ходе встречи особое внимание было уделено региональным мероприятиям нацпроекта. Так, на территории региона планируют реализовать федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», пишет ИА «Абирег».

Соглашения о реализации этих проектов уже заключены. В частности, будет создана отходоперерабатывающая инфраструктура, ликвидированы несанкционированные свалки, расчищены реки Икорец и Воронеж.

На данный момент Воронежская область принимает участие во всех национальных проектах, в которых есть региональная составляющая.

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