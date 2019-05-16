Более 5,5 млрд рублей направят на нацпроект «Экология» в Воронежской области

Воронежской области до 2024 года выделят 5,619 млрд рублей на реализацию региональной составляющей национального проекта «Экология». Об этом стало известно в рамках встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым в Воронеже.

В ходе встречи особое внимание было уделено региональным мероприятиям нацпроекта. Так, на территории региона планируют реализовать федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», пишет ИА «Абирег».

Соглашения о реализации этих проектов уже заключены. В частности, будет создана отходоперерабатывающая инфраструктура, ликвидированы несанкционированные свалки, расчищены реки Икорец и Воронеж.

На данный момент Воронежская область принимает участие во всех национальных проектах, в которых есть региональная составляющая.