В ЛНР заявили об обнаружении тайника диверсантов

Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской Народной Республики обнаружили тайник украинских диверсантов в районе поселка Металлист близ Луганска. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МГБ ЛНР.

«Обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что в тайнике был найден автомат Калашникова, а также гранаты, взрыватели и патроны.

21 июля в 00:01 в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.