Политолог извинился за ложное сообщение о смерти Бердымухамедова

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев принес извинения гражданам Туркменистана и президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову за ложное сообщение о его смерти.

Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником.

«Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», — написал Рубаев в Facebook.

Ранее в воскресенье некоторые СМИ написали, что Бердымухамедов скончался в возрасте 62 лет. Позже посольство Туркмении в Москве эту информацию опровергло.