Президент Туркмении наградил лучших работников здравоохранения страны

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности присвоил группе медработников страны почетные звания «Народный врач Туркменистана». Об этом сообщает в воскресенье, 21 июля, Туркменское телевидение.

Согласно указу, почетное звание присвоено лучшим туркменским врачам «за большие трудовые успехи, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, диагностики и лечения болезней», передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье некоторые СМИ написали, что Бердымухамедов скончался в возрасте 62 лет. Однако позже в посольстве Туркмении в Москве эту информацию опровергли.