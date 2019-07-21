В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщается на сайте ведомства.

«По состоянию на 17:00 уже нашли 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. Пиротехническими подразделениями ДСНС проводится дальнейшее обследование территории», — указано в сообщении. В настоящее время принято решение о временном прекращении функционирования КПВВ для дальнейшего обследования.

Ранее 21 июля КПВВ «Майорское» приостановил пропуск людей и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка–Бахмут», пишет ТАСС. Такое решение было принято в связи с сообщениями о минировании. Люди, находившиеся в пункте пропуска, а также пограничники были эвакуированы. Однако позже в ходе проверки информация не подтвердилась, и пункт пропуска продолжил работу.