Казань взяла: в России снова пройдет ЧМ по водным видам спорта

Казань, получившая право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, не испытает никаких проблем с инфраструктурой. В этом уверено спортивное руководство Республики Татарстан, успешно представившее заявку своей столицы на вчерашнем заседании исполкома Международной федерации плавания (FINA).

Мировое первенство в шести водных видах (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, плавание на короткой воде, водное поло и хай-дайвинг) пройдет в Казани второй раз за десять лет. Ранее город уже принимал аналогичное соревнование в 2015 году.

— У Казани огромный опыт проведения самых крупных соревнований, — заявил «Известиям» министр спорта РФ Павел Колобков. — Не сомневаюсь, что и ЧМ по водным видам спорта в 2025 году пройдет на высоком уровне. Выбор FINA в пользу Казани считаю закономерным, так как проведение в городе соревнований по плаванию, прыжкам в воду и хай-дайвингу уже стало доброй традицией. Уверен, что во время ЧМ иностранные делегации и болельщики смогут восхититься красотой, комфортом и гостеприимством Казани. Рад, что столице Татарстана доверили принять столь масштабное спортивное мероприятие.

Выбирают арену

В 2015 году соревнования по синхронному плаванию и водному поло чемпионата мира проходили на футбольной «Казань Арене», построенной в 2014 году к Кубку конфедерации – 2017 и ЧМ-2018 по футболу. Из-за переоборудования объекта для водных видов спорта казанский «Рубин» в течение полугода был вынужден проводить домашние футбольные матчи не на новой арене вместимостью 45 тыс. зрителей, а на старом стадионе «Центральный».

— В 2025 году «Казань Арена» не будет использоваться на ЧМ, — отметил «Известиям» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — В целом наша нынешняя заявка похожа на заявку на ЧМ-2015, но по объектам есть различия. Пока идут дискуссии относительно главной арены соревнований. Возможны варианты со стадионом «Центральный», с «Казань Экспо» или «Татнефть ареной», хотя там и не такая большая вместимость. Но время на принятие решения еще есть.

Руководитель спортивного направления республики подчеркнул, что бюджет чемпионата мира в Казани станет известен уже скоро.

— Пока проводим расчеты, но это будет не очень дорого, — добавил Владимир Леонов. — Мы уже технологически понимаем, как в срок и качественно подготовиться к таким соревнованиям. Все-таки Казань накопила большой спортивный опыт. В том числе и на Универсиаде-2013, деревня которой будет использована для проживания спортсменов на ЧМ-2025, и на Кубке конфедераций по футболу 2017 года и на ЧМ по водным видам спорта 2015 года. Кроме того, в 2022 году город проведет первенство планеты по плаванию на короткой воде. Еще хотим провести чемпионаты Европы по плаванию — как большому, так и на короткой воде.

Старт пловцов

Голосование по городу — организатору ЧМ-2025 проходило в корейском Кванджу, который сейчас принимает мировое первенство нынешнего года. Вчера там начались основные соревнования по главному из водных видов спорта — плаванию. Россия уже завоевала первую медаль. Серебро в эстафете 4x100 м вольным стилем выиграли Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов.

— Ребята выступили по своим возможностям, — рассказал серебряный призер Олимпийских игр – 2012 Евгений Коротышкин. — Гринев и Рылов показали хорошее время. В принципе и Морозов оправдал надежды. Что касается Колесникова, то его также стоит отметить с положительной стороны, поскольку он выжал из себя всё возможное, несмотря на проблемы со здоровьем. В общем, каждый из наших парней сделал всё что мог на данный момент, и это помогло опередить сильных австралийцев. А догнать победившую сборную США, каждый из пловцов которой способен совершить невозможное, было тяжело. Серебро нашей команды — хороший результат накануне олимпийского года. Думаю, российские пловцы способны хорошо выступить и на Олимпиаде-2020 в Токио.

Соревнования пловцов будут проходить до конца недели. Между тем в субботу завершилась первая часть ЧМ — разыгрывались медали в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на короткой воде. Прыгуны оказались без золота, но с тремя серебряными и одной бронзовой медалями. На открытой воде на самой длинной дистанции 25 км вторым стал Кирилл Беляев. Его медаль стала нашей единственной в этом виде спорта.

Как обычно, абсолютного успеха добилась российская команда по синхронному плаванию, выигравшая девять золотых медалей из десяти — во всех дисциплинах, в которых участвовала.

— Трудно постоянно держаться с нашими подопечными на вершине, но мы стараемся всякий раз совершенствоваться и не давать шансов ближайшим преследователям, — сказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко. — Будем и дальше работать ради того, чтобы завоевывать только первые места. Так просто отдавать лидерство никто из нас не собирается.

Завтра и послезавтра определятся победители соревнований по хай-дайвингу. Также в Кванджу проходят турниры по мужскому и женскому водному поло. У женщин сборная России сегодня сыграет в четвертьфинале с Австралией.