Прямой эфир

Российские синхронистки победили в комбинированной программе на ЧМ

0
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские синхронистки завоевали золото в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки Мария Шурочкина, Майя Дорошко, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Михаэла Каланча, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Марина Голядкина, Вероника Калинина и Варвара Субботина победили с композицией «Половецкие пляски», набрав 98 баллов, передает «РИА Новости».

Ранее 18 июля российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в произвольной программе дуэтов на ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синхронистка Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере
Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017