Российские синхронистки победили в комбинированной программе на ЧМ

Российские синхронистки завоевали золото в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки Мария Шурочкина, Майя Дорошко, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Михаэла Каланча, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Марина Голядкина, Вероника Калинина и Варвара Субботина победили с композицией «Половецкие пляски», набрав 98 баллов, передает «РИА Новости».

Ранее 18 июля российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в произвольной программе дуэтов на ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее.