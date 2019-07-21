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Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

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Фото: Global Look Press/Harry Laub
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Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде крыжовника. По ее словам, эта ягода содержит в себе множество полезных свойств, но есть ее можно далеко не всем.

«В крыжовнике содержатся органические кислоты, клетчатка, которая помогает выводить излишки холестерина из организма», — рассказала специалист журналистам «Вечерней Москвы».

При этом она напомнила, что крыжовник довольно кислый, поэтому им не стоит злоупотреблять людям, страдающим различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.

19 июля главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал о пользе ягод. По словам специалиста, ягоды являются хорошим источником пищевых волокон и витамина C, а также ряда других минорных компонентов.

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