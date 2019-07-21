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Ученые заявили о вреде школьных каникул

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Фото: Depositphotos
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Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику учеников и преподавателей. По словам специалистов, перед походом в школу в сентябре большинство из них испытывают сильнейший стресс, передает MedikForum.

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Специалисты выяснили, что данные переживания провоцируют снижение работоспособности и падение успеваемости учеников. Кроме того, многие дети начинают болеть «взрослыми» болезнями — у них повышается артериальное давление, а также происходят сбои в работе нервной системы.

В связи с этим медики порекомендовали снизить длительность каникул, а также по возможности обратиться к психологу или психотерапевту перед отправкой ребенка в школу.

5 июня в Москве заработала первая в России клиника кризисной помощи для подростков. Ее открыли на базе Научно-практического центра психологического здоровья детей и подростков им. Г. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы. Там могут получить помощь подростки, пострадавшие от домашнего насилия, буллинга или переживающие любую другую кризисную ситуацию.

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