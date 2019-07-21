СМИ сообщили о новом виде туризма в России

В России набирает популярность новый вид туризма ­— bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки и отдыха. Об этом со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб» сообщила «Российская газета».

Термин произошел от английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Сотрудник едет в служебную командировку, а затем продлевает свое пребывание по собственной инициативе ради отдыха.

Эксперты связывают популярность данного формата с концентрацией на современном рынке труда поколения миллениалов — людей, родившихся после 1981 года. Они предпочитают объединять личную жизнь и работу, а также стараются изучать новые места.

При этом такой формат отдыха иногда используется зарубежными компаниями, работающими в России, в качестве поощрения, чтобы мотивировать сотрудников и позволить им поддержать баланс между личной жизнью и карьерой.

Новый вид туризма чаще всего используют сотрудники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, а также у работники фармацевтических фирм, компаний по продаже широкого ассортимента товаров и занятые в автомобильной отрасли.

18 июля сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru назвал любимые виды отдыха среди российских путешественников.