Lufthansa решила прекратить полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал ARD.

Информацию также подтвердил представитель компании, однако причины приостановки комментировать отказался. По предварительным данным, Lufthansa намерена возобновить полеты в воскресенье, 28 июля.

Ранее, 20 июля, стало известно, что авиакомпания British Airways также на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир. Отмена рейсов стала превентивной мерой в рамках постоянного контроля компанией мер безопасности в аэропортах мира.

9 июля сообщалось, что международный аэропорт новой административной столицы Египта начал работать в тестовом режиме.