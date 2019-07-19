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СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять зарубежные авиарейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минтранс разработал новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Теперь от них будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные, также вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае угрозы безопасности России.

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Соответствующий проект постановления правительства уже проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году, пишет «Коммерсант».

По данным издания, перед полетом перевозчика хотят обязать сообщать о численности и национальности экипажа и пассажиров, наименовании груза, графике полета с указанием пунктов посадок, а также расчетное время входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

В случае если авиакомпании откажутся выполнять эти требования, при повторном нарушении Росавиация планирует приостанавливать на месяц разрешение на международные полеты. За три нарушения и более разрешение отзовут не менее чем на год.

Кроме того, Росавиация сможет просто запрещать конкретные полеты при получении информации об угрозе безопасности РФ. О том, что подразумевается под угрозой безопасности, в документе не уточняется.

3 июля Росавиация опубликовала рекомендации российским авиакомпаниям, касающиеся возможных вариантов возвращения их пассажиров в Россию после ожидающегося прекращения авиасообщения с Грузией после 7 июля.

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