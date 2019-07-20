British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир

Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что отмена рейсов стала превентивной мерой в рамках постоянного контроля компанией мер безопасности в аэропортах мира.

Авиакомпания уведомила своих клиентов письмом, что их рейсы в Каир, запланированные на ближайшие дни, отменяются.

Сообщается также, что 19 июля британский МИД обновил свои рекомендации для граждан страны, путешествующих в Египет.

В ведомстве предупредили туристов о повышенном риске терактов на авиационных объектах.