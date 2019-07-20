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Регбисты сборной Дагестана и столичной «Славы» устроили драку

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Фото: vk.com
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Массовая драка спортсменов произошла на матче чемпионата России по пляжному регби.

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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве между сборной Дагестана и столичной «Славой».

«Во время реализации попытки москвичей один из игроков команды их соперников бросил в лицо регбиста «Славы» щепотку песка», — объяснил причину драки собеседник.

По его словам, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. Отмечается, что никто госпитализирован не был. Федерация регби России (ФРР) рассмотрит вопрос о санкциях в отношении команд.

4 июля из «Славы» исключили двух грузинских спортсменов из-за жестов в поддержку участников акций протеста в Тбилиси.

На матче чемпионата России регбисты Реваз Бродзели и Саба Илуридзе закрыли один глаз рукой, таким образом поддержав раненых протестующих в грузинской столице. Позже стало известно, что спортсменов не стали отстранять из команды.

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